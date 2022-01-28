Глава AirBaltic раскритиковал лоукостеры за продажу билетов по сверхнизким ценам

Европа 28 января 2022 16:58 (UTC+04:00)
Глава AirBaltic раскритиковал лоукостеры за продажу билетов по сверхнизким ценам

Исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании AirBaltic Мартин Гаусс раскритиковал авиакомпании эконом-класса за стремление быстро нарастить долю рынка за счет продажи крайне дешевых авиабилетов, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш конкурент Wizz Air сейчас рекламирует себя чашкой кофе со слоганом "Летай по цене чашки кофе", предлагая билеты по €4,99 , - сказал он эстонскому порталу ERR. - Какой сигнал посылает такая кампания в то время, когда мы говорим о потеплении климата? Что можно полететь на 2 тыс. километров за €4,99! Разве это разумно в нашей отрасли?"

Мартин Гаусс отметил, что планы авиационной отрасли по достижению климатической нейтральности вынудят все авиакомпании понести значительные дополнительные расходы. Он указал, что AirBaltic в прошлом году заключила договор с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), согласно которому компания должна достигнуть климатической нейтральности к 2050 году.

AirBaltic в прошлом году перевезла 1 628 000 пассажиров, на 21% больше, чем в 2020 году. Доходы авиакомпании за девять месяцев 2021 года составили €127,462 млн, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Убытки авиакомпании из-за последствий пандемии коронавируса в 2020 году составили €265 млн. Количество самолетов авиаперевозчика было сокращено с 40 до 25 единиц

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