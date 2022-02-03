Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Кипра

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в четверг у берегов Кипра.

Как передает Trend, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 114 км к западу от города Лимассол с населением 154 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 65 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Как сообщают турецкие СМИ, землетрясение ощущалось в Анталье, Мугле, Адане, Мерсине и Хатайе.