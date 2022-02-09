В Бельгии задержали 13 человек в ходе антитеррористической операции

Полиция Бельгии арестовала 13 человек после рейдов в Антверпене и его окрестностях в рамках операции по борьбе против терроризма. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс, передает Associated Press.

По данным федеральной прокуратуры, все подозреваемые являются членами радикальной исламистской группировки. В прокуратуре не раскрыли подробностей о том, какие операции планировали террористы. При этом отмечается, что они, по данным следствия, не планировали терактов в ближайшее время.

В спецоперации приняли участие около 100 полицейских.