Зеленский: Украина вводит военное положение на всей территории страны
Украинские власти вводят военное положение на всей территории государства. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Trend.
"Мы вводим военное положение на всей территории страны", - сказал глава государства в видео, размещенном в своем телеграм-канале.
Российские войска ударили по объектам военной инфраструктуры Украины, заявил Зеленский.
"Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, по погранотрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы", - сказал глава государства.
Зеленский призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома - обращение.
Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Байденом.
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