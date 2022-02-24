Из аэропорта «Борисполь» эвакуировали пассажиров

Эвакуация пассажиров из международного аэропорта "Борисполь" завершена.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сообщило в официальном Telegram-канале Министерство инфраструктуры Украины.

"Из терминала D аэропорта "Борисполь" эвакуированы все пассажиры", - говорится в коротком сообщении. Количество эвакуированных не уточняется.