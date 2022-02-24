Из аэропорта «Борисполь» эвакуировали пассажиров
Эвакуация пассажиров из международного аэропорта "Борисполь" завершена.
Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сообщило в официальном Telegram-канале Министерство инфраструктуры Украины.
"Из терминала D аэропорта "Борисполь" эвакуированы все пассажиры", - говорится в коротком сообщении. Количество эвакуированных не уточняется.
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