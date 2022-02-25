Великобритания введет персональные санкции против президента и главы МИД России Владимира Путина и Сергея Лаврова, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Такие же санкции уже ввел Евросоюз, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это обещание Джонсон сделал после саммита глав стран-участниц НАТО, сообщили Daily Telegraph на Даунинг-стрит, 10.

Он также призвал союзников ввести против российского президента максимально болезненные меры и отключить Россию от SWIFT. Ранее сообщалось, что на это пока не готовы пойти страны Евросоюза.