Джонсон заявил об увеличении числа стран, готовых оказать Украине помощь в обороне

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил об увеличении числа стран, которые готовы оказать Украине помощь в обеспечении ее обороны. Соответствующая запись появилась в субботу на странице премьера в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера я призвал партнеров из НАТО и стран Северной Европы сделать все возможное для оказания поддержки Украине и президенту Зеленскому. Я рад, что еще больше союзников обязались предоставить [Киеву] оборонительную и гуманитарную помощь. Мы должны быть вместе с украинским народом в момент, когда он защищают собственное государство и демократические страны во всем мире", - написал премьер-министр.