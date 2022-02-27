Лукашенко и Макрон обсудили события в Украине и европейскую безопасность

БАКУ /Trend/ - Вечером 26 февраля состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона, передает Trend со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20 минут разговора касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт. Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос президент Беларуси отреагировал замечанием: "фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может".

"В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко высказал свою позицию: "в любое время, в любом месте - в Беларуси". Президент Франции во время разговора особо подчеркнул свое уважение к белорусскому народу. Главы государств договорились о контактах в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы.