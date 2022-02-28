Генштаб ВС Украины заявил, что противник снизили темпы наступления
Противник снизили темпы наступления, однако все еще продолжают попытки наступления на отдельных направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Trend со ссылкой на korrespondent.net.
"Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник в нарушении норм Международного гуманитарного права нанес ракетный удар по жилым домам в Житомире и Чернигове.
В Генштабе добавили, что все попытки противника по достижению цели военной операции потерпели неудачу.
"Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя противника отказываться от наступления. По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн техники и живой силы противника", - подчеркивают военные.
Отмечается, что противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения.