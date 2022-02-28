Энергетика не будет частью этого конфликта - Боррель

БАКУ /Trend/ - Энергетика не будет частью этого конфликта, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Trend.

"Нравится нам это или нет, но у нас есть зависимость от российской нефти и газа, мы собираемся снизить эту зависимость как можно быстрее", сказал он.

По его словам, это возобновляемые источники энергии и водород.