Энергетика не будет частью этого конфликта - Боррель
БАКУ /Trend/ - Энергетика не будет частью этого конфликта, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Trend.
"Нравится нам это или нет, но у нас есть зависимость от российской нефти и газа, мы собираемся снизить эту зависимость как можно быстрее", сказал он.
По его словам, это возобновляемые источники энергии и водород.
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