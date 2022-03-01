Лукашенко проведет расширенное заседание Совбеза и совещание по экономике
Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня расширенное заседание Совета безопасности и совещание по экономике. Об этих планах главы государства информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.
"Большие планы Первого на этот вторник: расширенный Совбез. Порядка полусотни человек приглашены обсудить обстановку. Кроме членов Совбеза это руководство правительства и экспертное сообщество. После, в более узком составе, совещание по экономике. Срочные и накопившиеся вопросы", - сообщил "Пул Первого".
Кроме того, в пресс-центре журналисты обсуждают вероятность задать свои вопросы президенту.
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