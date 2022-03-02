Wizz Air предоставляет 100 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air бесплатно предоставляет 100 тысяч билетов для украинцев.
Об этом компания сообщила в Твиттере, передает Trend со ссылкой на Укринформ.
«Wizz стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, вылетающих из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте», - говорится в сообщении.
Забронировать билеты можно тут. Бесплатно можно взять с собой ручную кладь размером 40x30x20 см. Также можно докупить дополнительное место для багажа.
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