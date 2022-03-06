Макрон провел телефонный разговор с Путиным

Телефонный разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным о ситуации в Украине завершился. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении отмечается, что лидеры двух государств "говорили в течение 1 часа 45 минут".

Это четвертый телефонный разговор Путина и Макрона за последние 10 дней. Как отмечает телеканал, всего с декабря 2021 года президенты общались 14 раз, включая встречу в Москве.