Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Телефонный разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным о ситуации в Украине завершился. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В сообщении отмечается, что лидеры двух государств "говорили в течение 1 часа 45 минут".
Это четвертый телефонный разговор Путина и Макрона за последние 10 дней. Как отмечает телеканал, всего с декабря 2021 года президенты общались 14 раз, включая встречу в Москве.
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