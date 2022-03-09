Австрия приостанавливает действие обязательной вакцинации от коронавируса

Правительство Австрии приняло решение приостановить действие закона об обязательной вакцинации, который вступил в силу в феврале 2022 года. Об этом сообщила в среду министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, специальная экспертная комиссия при правительстве республики рекомендовала временно отказаться от обязательной вакцинации от ковида из-за стабильной ситуации в системе здравоохранении. "По итогам консультаций с министром здравоохранения мы пришли к решению последовать предложению комиссии и в соответствии с этим приостановить обязательную вакцинацию", - сказала Эдтштадлер на пресс-конференции в Вене.

Она пояснила, что приостановка действия соответствующего закона была изначально предусмотрена его положениями. Решение принято в связи с тем, что сейчас из-за распространения других мутаций коронавируса реализация обязательной вакцинации является неоправданным вмешательством в основные права, добавила министр.

Как заявил глава Минздрава Австрии Йоханнес Раух, приостановка обязательной вакцинации будет действовать по меньшей мере до июня, когда будет представлен новый доклад экспертной комиссии. "Новое решение будет принято через три месяца", - сказал Раух и добавил, что оно будет принято на основе научных данных об эпидемиологической обстановке.

В настоящее время в Австрии порядка 70% населения было два раза привито от ковида, рассказал Раух.

Закон об обязательной вакцинации от коронавируса жителей старше 18 лет в Австрии вступил в силу 5 февраля. Контроль за соблюдением закона планировалось ввести с 15 марта. Эта мера стала непопулярной в стране. В городах Австрии каждые выходные с ноября 2021 года проходили многотысячные акции протеста с участием привитых под лозунгом "против принуждения к вакцинации" и "за свободное решение в деле вакцинации".