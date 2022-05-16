Парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра

Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии в понедельник переизбрало Виктора Орбана на посту премьер-министра еще на четыре года. На заседании, которое транслировалось на официальном сайте высшего законодательного органа, в поддержку его кандидатуры проголосовали 133 депутата, против - 27, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Событие было ожидаемым и носило отчасти формальный характер: на парламентских выборах 3 апреля возглавляемая Орбаном партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" одержала убедительную победу, завоевав в Госсобрании вместе со своими младшими партнерами - христианскими демократами - 135 из 199 мест. По поручению президента республики Орбан в начале мая приступил к формированию нового кабинета и на прошлой неделе уже представил его состав.

Сразу же после сегодняшнего голосования в парламенте он принес присягу в качестве премьер-министра. Орбан, которому 31 мая должно исполниться 59 лет, будет занимать должность премьера уже в пятый раз. Он возглавлял правительство Венгрии в 1998-2002 годах, а затем с 2010 по настоящее время.