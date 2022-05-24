Около 20 стран объявили о новой военной помощи для Украины - Пентагон

Встреча глав оборонных ведомств стран Контактной группы по Украине, которая состоялась в понедельник в виртуальном формате, прошла очень успешно – с учетом заявленных новых инициатив военной поддержки Украины со стороны двух десятков стран. Об этом заявили по результатам заседания министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что сегодня состоялась очень успешная встреча", - отметил министр Остин на итоговой конференции в Пентагоне.

Он подчеркнул, что во время заседания были заявлены новые инициативы в поддержку Украины: «Около 20 стран объявили сегодня о новых пакетах оборонной помощи».

Остин уточнил, что многие страны также поставляют Украине боеприпасы, бронированную и другую технику. Кроме того, по его словам, многие страны обеспечивают обучение представителей вооруженных сил Украины с целью освоения новой техники.

В свою очередь генерал Марк Милли сообщил, что на этот раз состав Контактной группы увеличился до 47 стран, что, по его словам, является очень важным сигналом.

«Сегодняшняя встреча была прекрасной возможностью для координации наших усилий по обеспечению своевременной и эффективной поддержки и военной помощи Украине», – подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Военные руководители также сообщили, что следующая встреча Контактной группы по Украине состоится в формате личного общения 15 июня в Брюсселе, где пройдет министерская встреча НАТО на уровне глав оборонных ведомств стран Альянса.