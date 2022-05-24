Мбаппе рассказал, что президент Франции Макрон посоветовал ему остаться в «ПСЖ»

Футболист парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал ему остаться в команде, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Мы разговаривали с Макроном много раз. Это был хороший совет. Он хотел, чтобы я остался, и это было частью переговоров. Макрон — один из многих, с кем я говорил о футболе», — сказал Мбаппе в эфире Canal+.

20 мая стало известно, что руководство «ПСЖ» предложило форварду из Франции зарплату €100 млн в год после уплаты налогов и подписной бонус €300 млн, а также возможность распоряжаться частью имиджевых прав.

В нынешним сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забить 24 мяча и отдать 15 результативных передач. Его команда лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции.