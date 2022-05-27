Швейцария предоставила Украине гуманитарную помощь более чем на $180 миллионов

При координации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий посольство Швейцарии в Украине в течение апреля-мая доставило гуманитарный груз с продуктами питания в шесть областей государства. Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Минреинтеграции.

Отмечается, что помощь от Швейцарии поступила в Одесскую (1,2 тыс. тонн), Винницкую (1,1 тыс. тонн), Сумскую (563 тонны), Харьковскую (527 тонн), Днепропетровскую (540 тонн) и Николаевскую (818 тонн) области. Гуманитарные грузы состояли из муки, подсолнечного масла, гречки, кукурузной и манной крупы, сахара, соли, мясных и овощных консервов. Общая стоимость гуманитарной помощи превысила 5,5 млн франков (более 170 млн грн).

Минреинтеграции, начиная с 2016 года, тесно сотрудничает с посольством Швейцарии в Украине, в частности, по доставке гуманитарной помощи для нужд гражданского населения Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Минреинтеграции выразило искреннюю благодарность посольству Швейцарии за весомый вклад в поддержку украинского народа и Украины в целом.