Почти 70 человек задержаны в ходе финала ЛЧ в Париже

Французские полицейские задержали 68 человек в Париже во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем", сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции. Игра завершилась победой "Реала" со счетом 1:0, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным телеканала, задержания производились возле стадиона "Стад де Франс", а также в обеих фан-зонах. Более 200 человек в ходе стычек получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте.

Как сообщалось, беспорядки начались еще до начала матча, из-за чего игра стартовала на 37 минут позже.