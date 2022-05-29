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Почти 70 человек задержаны в ходе финала ЛЧ в Париже

Европа Материалы 29 мая 2022 05:37
Почти 70 человек задержаны в ходе финала ЛЧ в Париже

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Французские полицейские задержали 68 человек в Париже во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем", сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции. Игра завершилась победой "Реала" со счетом 1:0, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным телеканала, задержания производились возле стадиона "Стад де Франс", а также в обеих фан-зонах. Более 200 человек в ходе стычек получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте.

Как сообщалось, беспорядки начались еще до начала матча, из-за чего игра стартовала на 37 минут позже.

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