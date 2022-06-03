Елизавета II пропустит службу в честь ее платинового юбилея

Королева Великобритании Елизавета II пропустит в пятницу службу в лондонском соборе Святого Павла из-за испытанного дискомфорта в четверг, первый день празднования 70-летнего юбилея ее правления. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией 96-летнего монарха, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С учетом поездки и усилий, необходимых для участия в завтрашней службе благодарения в соборе Святого Павла, Ее Величество с огромным нежеланием пришла к заключению, что она не посетит ее", - отмечается в заявлении Букингемского дворца. При этом уточняется, что Елизавета II, которая в последние месяцы отменила ряд мероприятий из-за проблем с мобильностью, как и планировалось, примет участие в четверг в церемонии зажжения огня в Виндзорском замке под Лондоном, нынешнем месте ее постоянного проживания.