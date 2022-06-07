Получивший вотум доверия Джонсон не заинтересован в досрочных выборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, избежавший вотума недоверия, заявил о своей убедительной победе и счел ненужным проводить досрочные выборы в парламент, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По сообщению Sky News, Джонсон охарактеризовал результаты как "убедительные" и "решающие".

"Сейчас мы хотим продолжить работу и воспользоваться моментом, который, по моему мнению, является решающим, и продолжить реализацию нашей программы", - приводит его слова телеканал.

По словам премьера, результаты голосования "дают шанс объединить, укрепить и выровнять экономику" Великобритании.

Кроме того, премьер-министр заявил, что он "определенно не заинтересован в организации досрочных выборов" в парламент.