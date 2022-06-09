Водитель армянского происхождения въехал на автомобиле в прохожих в Берлине

Группа школьников пострадала в результате действий 29-летнего водителя, который въехал на автомобиле в прохожих в среду в Берлине. Об этом сообщила полиция германской столицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно последним данным, среди пострадавших - 14 школьников из федеральной земли Гессен, - отмечается в сообщении. - Их учительница погибла".

Ранее о числе пострадавших приводилась противоречивая информация - от 10 до 30.

Инцидент произошел около 12:30 на оживленной улице рядом с площадью Брайтшайдплац у церкви кайзера Вильгельма, которая является одной из главных достопримечательностей Берлина. Мужчина на легковом автомобиле "Рено клио" въехал в толпу прохожих и врезался в витрину одного из магазинов. Виновника - 29-летнего гражданина Германии армянского происхождения - задержали на месте прохожие, его допрашивает полиция.

Предполагается, что водитель действовал умышленно, но политических мотивов пока не прослеживается, сообщали СМИ. Официальных данных о мотивах пока не публиковалось.