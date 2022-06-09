Европарламент намерен достичь нулевых выбросов для легковых автомобилей

Европейский парламент (ЕП) проголосовал в среду в поддержку предложения Еврокомиссии, направленного на достижение во всем ЕС нуля выбросов к 2035 году для легковых автомобилей и легких грузовиков, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Большинством в 339 голосов "за" при 249 "против" и 24 воздержавшихся ЕП поддержал пересмотр норм по улучшению выбросов CO2 для этих двух категорий автомашин.

Практически это означает, что к 2035 году в таких автомобилях не будет использоваться топливо, произведенное на основе нефти.

Европарламент напоминает, что ранее поставленная в ЕС цель сокращения выбросов к 2030 году была определена в 55% для легковых автомобилей и в 50% для легких грузовиков.

В коммюнике ЕП объясняется, что принятый в среду текст представляет собой мандат на переговоры Европарламента с государствами-членами ЕС и выражает поддержку предложения Еврокомиссии по сокращению к 2035 году на 100% выбросов для легковых автомобилей и легких грузовиков.

Следующим этапом на пути к этой цели должны стать переговоры Европарламента с государствами-членами ЕС.