29 человек пострадали при наезде автомобиля в Берлине

В общей сложности 29 человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу прохожих в Берлине. Об этом в четверг сообщило издание Focus online, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в результате инцидента погиб один человек, 29 получили травмы. Расследование произошедшего в настоящее время продолжается.

Инцидент произошел 8 июня 11:30 на оживленной улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург рядом с площадью Брайтшайдплац у церкви кайзера Вильгельма, которая считается одной из достопримечательностей Берлина. Мужчина на легковом автомобиле Renault Clio въехал в толпу прохожих и врезался в витрину одного из магазинов. Виновника задержали на месте прохожие и передали полиции. Посольство РФ в Германии выясняет, есть ли среди пострадавших при наезде автомобиля в Берлине россияне.

Газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что германские следователи не считают наезд автомобиля на группу прохожих в Берлине террористическим актом, но исходят из того, что водитель совершил его умышленно. Издание отмечало, что в автомобиле подозреваемого - 29-летнего гражданина ФРГ армянского происхождения - было найдено письмо с признанием в совершении преступления. Однако политических мотивов, как считают следователи, в его поступке якобы нет. Как бы там ни было, власти полагают, что мужчина намеревался совершить массовое убийство, но мотивы его пока непонятны.