Несколько министров Франции могут уйти с постов после первого тура парламентских выборов

Несколько членов правительства Франции, баллотирующихся на парламентских выборах, оказались под угрозой увольнения после обнародования первых результатов голосования в первом туре, который прошел в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные МВД Франции, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В выборах участвуют более половины членов правительства: 14 министров и премьер-министр Элизабет Борн. Президент Эмманюэль Макрон предупредил, что проигравшие в избирательных округах не смогут оставаться в составе кабмина.

Премьер, хотя и заняла первое место в своем округе в департаменте Кальвадос, не смогла добиться достаточного отрыва от оппонента из левой коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) Ноэ Гошара. За Борн проголосовали 34,3% избирателей, а за кандидата от NUPES - 24,5%.

В опасном положении оказалась министр экологического планирования и территорий Амели де Моншален. В округе департамента Эссон столичного региона она набрала 31,4% голосов, тогда как ее соперник из левой коалиции Жером Гедж получил 38,3%.

В аналогичную ситуацию попали еще несколько членов правительства.