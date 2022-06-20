Аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста и забастовок

Аэропорт Брюсселя отменил все запланированные на понедельник, 20 июня, рейсы из столицы Бельгии. Такое решение было принято из-за забастовок и акций протеста, которые устроили бельгийские профсоюзы, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

«В связи с объявленной национальной манифестацией и забастовкой значительной части сотрудников безопасности в понедельник 20 июня не будут выполняться пассажирские рейсы из аэропорта Брюсселя. Призываем пассажиров не приезжать в аэропорт, перенести вылет на более поздний срок», — сказано в сообщении брюссельского аэропорта.

Как указали в аэропорту, будут сохранены только прибывающие рейсы и рейсы грузовых самолетов.

В понедельник профсоюзы в Бельгии собираются вывести десятки тысяч своих сторонников на протестные акции в связи с ростом цен и падением покупательной способности жителей страны.