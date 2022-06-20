Макрон пока не планирует распускать парламент после выборов

Вопрос о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции из-за отсутствия абсолютного большинства у президентского блока пока не стоит на повестке дня. Об этом заявила в понедельник официальный представитель правительства Франции Оливия Грегуар в эфире радио France Inter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент, когда я с вами говорю, - нет", - заявила она, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли президент Франции Эмманюэль Макрон возможность роспуска парламента нового созыва.

Она признала, что в правящей партии разочарованы исходом выборов, однако считают это "уроком" и "испытанием реальностью". Также она выразила сожаление в связи с тем, что из 15 министров в правительство после выборов "возвращаются лишь 12".

"Это будет сложно. Мы стараемся оставаться оптимистами, поэтому сложно", - заявила она, отвечая на вопрос ведущего утреннего эфира о том, будет ли сложно или невозможно проводить нужные президенту реформы. "Посмотрим, как все сложится на самом деле. Посмотрим, как с этого лета будут себя вести "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) и "Национальное объединение", - отметила представитель правительства. Грегуар добавила, что президентский блок начинает активные переговоры с другими партиями для получения необходимого большинства в парламенте.

Второй тур выборов в Национальное собрание Франции завершился 19 июня. Президентский блок "Вместе!" занял 245 из 577 мест, однако этого оказалось недостаточно для получения абсолютного большинства, которым обладал правящий альянс до этих выборов. Вторым по численности стал альянс левых сил NUPES (131 место), тогда как главной оппозиционной силой на правом фланге стала партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая нарастила свое присутствие до 89 мест.