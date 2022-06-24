На севере Италии объявили чрезвычайное положение из-за засухи

Власти северной итальянской области Ломбардия объявили режим чрезвычайного положения из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Аттилио Фонтана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я только что подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в области до 30 сентября в связи с серьезной ситуацией с дефицитом воды, которая затрагивает всю территорию Ломбардии. Распоряжение, среди прочего, рекомендует всем гражданам использовать воду экономно, ограничивая ее потребление до необходимого минимума", - сообщил он. Видеозапись была опубликована на странице властей области в Facebook.

Муниципалитетам рекомендуется максимально ограничить использование питьевой воды для очищения улиц, полива общественных парков и спортивных площадок.

"Во многих районах страны сложилась серьезная ситуация, так называемые "красные зоны", где наблюдается понижения уровня воды в реках и озерах и где не хватает водных ресурсов, их становится все больше и больше", - приводит агентство ANSA слова министра по вопросам сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Стефано Патуанелли. По его мнению, "почти вся страна станет красной зоной в течение следующих нескольких недель".

Ранее ряд итальянских регионов обратились к правительству с просьбой объявить о введении чрезвычайного положения на севере Италии. Ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti оценила ущерб от засушливой погоды в стране примерно в три миллиарда евро. По ее прогнозам, более 28% национальной территории угрожает опустынивание.

На всем Апеннинском полуострове установилась жаркая засушливая погода, в некоторых районах Италии осадков не было на протяжении более 100 дней. Уровень одной из главных водных артерий Апеннин - реки По, протекающей по Паданской равнине, - в районе города Павия упал на 3,7 м, до самого низкого уровня за последние 70 лет.