Власти Милана отключают фонтаны для борьбы с засухой

Власти Милана (северная область Ломбардия) выключат фонтаны в связи с угрозой нехватки воды, которая возникла на фоне сильной засухи в итальянском регионе. Соответствующее распоряжение подписал в субботу мэр города Джузеппе Сала, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем правильным внести свой вклад, приняв постановление, призывающее граждан сократить до минимума использование питьевой воды как для бытовых нужд, так и для полива газонов, частных садов и уборки террас и дворов, - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - Я также отдам приказ о других чрезвычайных мерах, в том числе об отключении всех фонтанов, кроме тех, где есть животный и растительный мир".

Сала также объявил, что будет приостановлен полив большей части газонов и зеленых насаждений города. "Городские питьевые фонтанчики перекрываться не будут, учитывая температуру, которая уже несколько недель держится выше 30 градусов", - добавил мэр Милана.