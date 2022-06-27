В Бирмингеме в результате взрыва разрушен двухэтажный жилой дом

Двухэтажный жилой дом в английском Бирмингеме (графство Уэст-Мидлендс) был разрушен в результате взрыва. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье вечером городской полицией, которая эвакуирует жителей соседних домов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть сообщения о пострадавших, однако их количество и тяжесть полученных ими травм в настоящий момент неизвестны. Проводится эвакуация. <...> Причина взрыва пока не установлена", - сообщили в полиции.

На публикуемых в соцсетях кадрах с места событий видно, что двухэтажный кирпичный дом наполовину разрушен и горит. В нескольких соседних домах выбиты окна. Очевидцы заявляют, что звук взрыва был слышен за несколько километров от места происшествия.