«Манчестер Юнайтед» сообщил Роналду, что не отпустит его летом

Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает ESPN.

Отмечается, что представители клуба провели встречу с португальцем, на которой сообщили, что не отпустят его. Также в услугах Роналду заинтересован новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «МЮ» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Роналду в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.