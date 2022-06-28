Начальник британского генштаба заявил о необходимости повысить боеготовность армии

Новый начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс считает необходимым "увеличить число военнослужащих, находящихся в боеготовности в каждый отдельный момент времени". В понедельник вечером телеканал Sky News опубликовал выдержки из речи Сандерса, которую он должен произнести во вторник в Лондоне, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, Сандерс сравнивает текущую ситуацию в Европе с предвоенным 1937 годом.

По словам генерала, в ближайшем будущем британские ВС будут уделять повышенное внимание "боеготовности и совместной подготовке различных родов войск", чтобы отладить взаимодействия между ними.

В марте прошлого года британское правительство объявило о планах сократить численность армии с 76,5 тыс. человек до 72,5 тыс. к 2025 году. Как признал тогда министр обороны королевства Бен Уоллес, ее фактическая численность с середины прошлого десятилетия не достигала официально установленного уровня в 82 тыс. человек. В правительственной программе развития ВС говорилось, что упор будет делаться не на количество, а на качество, глубокую интеграцию всех родов войск, их переоснащение и внедрение современных технологий, в том числе беспилотников.