Michelin передаст российское подразделение местному менеджменту

Французская компания - производитель шин Michelin намерена до конца года прекратить деятельность в России и передать свое российское подразделение под местное управление. Об этом сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Там указано, что компания, в марте приостановившая работу в России, не в состоянии продолжить производство по причине "проблем с поставками в условиях общей неопределенности".

Компания подчеркивает, что на данный момент в российском подразделении Michelin работают порядка 1 000 человек. В пресс-релизе также отмечается, что после ухода из РФ работа российского подразделения будет полностью независимой от Michelin.