«Барселона» объявила о переименовании домашнего стадиона «Камп Ноу»

«Барселона» переименует домашний стадион команды «Камп Ноу», сообщает официальный сайт клуба. Теперь он будет называться «Spotify Камп Ноу». Переименование — это часть сделки «Барселоны» и компании Spotify. С помощью спонсора каталонцы получат дополнительные финансовые средства, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Spotify — это шведский музыкальный стриминговый сервис. Руководство испанского клуба не называло сумму, которую получит после завершения сделки. Однако ранее различные инсайдеры утверждали, что клуб сможет заработать на этом спонсорстве 300 млн евро.

Владельцем Spotify является бизнесмен из Швеции Даниэль Эк. Его состояние оценивают более чем в 3,5 млрд евро.

В руководстве «Барселоны» неоднократно говорили о серькзных финансовых трудностях клуба. Отмечалось, что футболистам придется пойти на значительное сокращение зарплат.