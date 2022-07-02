Норвегия предоставит Украине один миллиард евро помощи

Норвегия до конца этого года и на протяжении следующего предоставит Украине пакет помощи на сумму 1 миллиард евро. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает Trend со ссылкой на Укринформ.

"Я прибыл сегодня в Киев на пятый месяц после начала войны, чтобы заявить о поддержке Норвегией Украины и ее населения. Мы обещаем предоставить поддержку в размере 1 миллиарда евро на период до конца этого года и 2023 года для помощи людям, которые в этом нуждаются, и на поддержку мероприятий по восстановлению Украины и поддержку Украины", - сказал Стере.