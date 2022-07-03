На Олимпиаде-2024 в Париже будут работать 22 тыс. сотрудников безопасности

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, планирует привлечь 22 тыс. сотрудников безопасности к обеспечению правопорядка во время спортивных состязаний. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, рассказал председатель оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанг в интервью газете "Журналь дю диманш".

"В конце 2021 года мы объявили первые тендеры, чтобы к концу года оценить возможности рынка охранных услуг предоставить нам необходимые 22 тыс. сотрудников", - сказал Эстанг.

Он также заверил, что организаторы парижских игр извлекут уроки из инцидентов в сфере безопасности, которые происходили на предыдущих крупных спортивных состязаниях.

Эстанг также уточнил, что бюджет оргкомитета в настоящий момент составляет около €4 млрд. Около 98% средств являются частными, отметил он.