Правительство Италии объявило режим ЧС в пяти областях в связи с засухой

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в пяти итальянских регионах из-за засухи. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства Италии, данное решение принято на заседании Совмина в связи "с дефицитом водных ресурсов в районах, прилегающих и соотносящихся с долиной реки По и районом восточных Альп".

Режим ЧС распространяется на области Эмилия-Романья, Фриули - Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето, уточняется в сообщении.

В Италии в последние недели зарегистрированы новые исторические температурные рекорды. В отсутствии дождей уровень реки По и главных водных резервуаров на севере Апеннин опустился до рекордных за последние 70 лет показателей. В Вероне уже введены ограничения по использованию пресной воды. В Милане отключены фонтаны.