...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Джонсон заявил, что не покинет свой пост

Европа Материалы 6 июля 2022 23:49
Джонсон заявил, что не покинет свой пост

Читайте Trend в

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, встретившийся в среду вечером с группой членов своего кабинета на Даунинг-стрит, заявил им, что не покинет свой пост. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду вечером телеканал Sky News, по данным которого министры ранее прибыли в премьерскую резиденцию, чтобы убедить Джонсона освободить кресло ввиду нового скандала и череды отставок членов правительства.

Как в свою очередь отметили источники телеканала ITV, Джонсон ответил собеседникам, что они должны либо поддержать его и "сосредоточить усилия на достижении экономического роста" нынешним летом, либо столкнуться с "хаосом борьбы за лидерство" в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости