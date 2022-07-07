Генпрокурор Великобритании не исключает своего выдвижения на пост премьер-министра

Генеральный прокурор Великобритании Суэлла Браверман заявила, что будет бороться за пост премьер-министра королевства в случае ухода Бориса Джонсона, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Если будет борьба за пост премьер-министра, я выставлю свою кандидатуру", - сказала Браверман в эфире телеканала ITV.

"Я в долгу перед этой страной, и быть премьер-министром было бы величайшей честью", - добавила она.

По ее мнению, для Джонсона "неприемлемо" оставаться на посту.

"Пришло время премьер-министру уйти в отставку", - заявила Браверман.

При этом она сообщила, что не планирует уходить с поста генпрокурора, потому что служба - это ее "долг" перед страной.

Однако если премьер-министр попросит ее покинуть пост, она это сделает.

По подсчетам The Guardian, уже 44 министра и высокопоставленных сотрудника правительства ушли в отставку за последние два дня, в том числе глава Минздрава Саджид Джавид, глава Минфина Риши Сунак, министр по делам детей и семей Уилл Куинс и личный парламентский секретарь министерства транспорта Лора Тротт.

Сам Джонсон после того, как министры и высокопоставленные сотрудники правительства стали заявлять об уходе, сообщил, что не планирует идти в отставку. На слова лидера Лейбористкой партии Кира Стармера о том, что во время кризиса страна заслуживает лучшего руководства, премьер-министр заявил, что именно в кризисное время "вы ожидаете, что правительство продолжит свою работу, а не уйдет в отставку".