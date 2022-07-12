ЕС изучает возможность выделить на поставки оружия на Украину дополнительно €500 млн

ЕС изучает возможность выделить из Европейского фонда мира дополнительно €500 млн на поставки оружия на Украину, доведя таким образом общее финансирование военной помощи Киеву по этой линии до €2,5 млрд.

Эту информацию подтвердил генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Санино на заседание комитета Европарламента по иностранным делам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы изучаем выделение Украины дополнительно €500 млн на поставки оружия, таким образом общее финансирование достигнет €2,5 млрд", - сообщил он.