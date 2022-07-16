Футболист "Баварии" Левандовский согласовал трехлетний контракт с "Барселоной"

Польский нападающий германской "Баварии" Роберт Левандовский согласовал трехлетний контракт с испанской "Барселоной". Об этом в субботу на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, за переход поляка в "Барселону" "Бавария" получит €50 млн. Сообщается, что в пятницу клубы достигли окончательного соглашения, о трансфере Левандовского будет объявлено в выходные.

Контракт Левандовского с "Баварией" истекает летом 2023 года. 30 мая футболист заявил о намерении покинуть команду, отметив, что время его пребывания в клубе подошло к концу.