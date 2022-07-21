Нацбанк поднял курс доллара в Украине сразу на 25%

БАКУ/Trend/ - Национальный банк Украины поднял курс доллара к гривне сразу на 25%, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

Официальный курс доллара на четверг, 21 июля, составляет 36,5686 грн/долл., говорится на сайте НБУ.

Отмечается, что это было сделано из-за того, что очень дорого стоило для золотовалютных резервов Украины сдерживание официального курса на уровне 29,25.

"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для различных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны", - говорится в сообщении.