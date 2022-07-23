В Великобритании ограничили полеты истребителей Typhoon

ВВС Великобритании приостановили второстепенные полеты истребителей Typhoon из-за возможных проблем с системой катапультирования. Об этом говорится в заявлении, распространенном ВВС королевства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы были уведомлены о технических проблемах, которые могут касаться безопасного использования наших катапультируемых кресел в самолетах Typhoon и [самолетах пилотажной группы королевских ВВС] "Красные стрелы". В качестве временной меры предосторожности мы приостановили их полеты, не имеющие жизненно важного значения, пока не будет лучшего понимания ситуации", - отмечается в сообщении. С 1979 года "Красные стрелы" используют британские реактивные дозвуковые учебно-тренировочные самолеты Hawker Siddeley Hawk.

Согласно информации из открытых источников, на вооружении ВВС Великобритании стоят 137 истребителей Typhoon, из которых используется 101, и 172 Hawker Siddeley Hawk (используются 56).

18 июля уходящий премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил, что на прошлой неделе полетал на истребителе Typhoon, наблюдал процедуру дозаправки в воздухе и даже выполнил несколько фигур пилотажа.