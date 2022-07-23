Трасс заявила о намерении изменить систему управления Великобританией

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, борющаяся за пост премьер-министра с экс-главой Минфина страны Риши Сунаком, считает себя бунтаркой, которая хочет изменить то, как работает правительство. Об этом Трасс сообщила в опубликованном в пятницу интервью газете Daily Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я воспринимаю себя как бунтарку, потому что я хочу изменить вещи", - рассказала 46-летний политик, которая проработала в правительстве Великобритании больше 10 лет, сменив несколько министерских должностей.

В качестве аргументов в пользу необходимости срочных изменений Трасс назвала отсутствие мощного роста британской экономики в последние два десятилетия, "мощный глобальный постпандемийный экономический шок" и конфликт на Украине. "Это важнейший момент для нашей страны. Продолжим ли мы жить в привычном режиме? Или мы сделаем что-то иначе, будем смелыми?" - сказала министр. "Я хочу делать вещи по-другому, быть смелой, чтобы мы стали великой державой с высокими темпами роста и высокой производительностью", - продолжала она.