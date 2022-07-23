Лучший футболист прошедшей Лиги Европы Костич согласовал контракт с "Вест Хэмом"

Сербский полузащитник германского футбольного клуба "Айнтрахт" Филип Костич согласовал условия контракта с английским "Вест Хэмом". Об этом в субботу на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации Скиры, контракт Костича с "Вест Хэмом" будет рассчитан до 2026 года, сумма трансфера составит €15 млн.

Костичу 29 лет, он выступает за "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне с июля 2019 года. В прошедшем сезоне германская команда выиграла Лигу Европы, а сербского полузащитника признали лучшим игроком турнира. Всего за команду из Германии Костич провел 169 матчей, в которых отметился 33 голами и 63 результативными передачами. Также полузащитник выступал за сербский клуб "Раднички", нидерландский "Гронинген", германские "Штутгарт" и "Гамбург".