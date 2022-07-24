Макрон и Раиси обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом Ирана Эбрахимом Раиси ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обстановку в регионе. Об этом сообщили в субботу в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора двух политиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Макрон напомнил о приверженности Франции безопасности и стабильности региона и выразил желание продолжать свои усилия в пользу снижения напряженности", - отметили в администрации президента Франции. "По итогам конференции в Багдаде в августе прошлого года руководители двух стран пришли к единому мнению о необходимости укрепления диалога между странами региона", - напомнили в Елисейском дворце.

В администрации президента Франции подчеркнули, что "по вопросу ядерной сделки 2015 года Эмманюэль Макрон подтвердил свою убежденность в том, что решение, направленное на возвращение к ее полной реализации, все еще возможно, но это необходимо сделать как можно быстрее".