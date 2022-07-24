«Атлетико» готов расстаться с Гризманном ради перехода Роналду

Мадридский «Атлетико» может расстаться с французским нападающим Антуаном Гризманном ради возможности приобрести португальца Криштиану Роналду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает The Times.

Чтобы подписать звездного португальца, испанской команде придется снизить расходы на зарплаты. «Атлетико» уже предпринял попытку избавиться от чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Антуана Гризманна. Нападающий уже был предложен нескольким командам, среди которых значится «Пари Сен-Жермен», однако, парижане отказались от приобретения игрока.

Стоит отметить, что права на Гризманна принадлежат «Барселоне», в составе «Атлетико» он выступает на правах аренды. Мадридцы обладают правом выкупа нападающего.