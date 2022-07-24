Во Франции из-за засухи в 88 департаментах ограничили использование воды

Засуха всё шире распространяется во Франции, в 88 департаментах страны в воскресенье предписаны ограничения на использование воды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал BFMTV.

Запрещено поливать в дневное время сады и газоны, население призывают экономить воду, где это возможно, в частности, не заливать бассейны.

Канал отмечает, что, хотя засуха затронула практически всю страну, особенно пострадали регионы Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шаранта.

В результате анормально засушливой и жаркой погоды в течение нескольких недель и незначительных дождей минувшей зимой не удалось пополнить и восстановить резервы воды, поясняет BFMTV.

Телеканал подытоживает: мало надежды на улучшение ситуации в ближайшие дни, на предстоящие недели метеорологи практически не обещают дождей, кроме Пиренеев и Альп.

На континентальной территории Франции 96 департаментов.