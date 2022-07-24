Датчанин Вингегор впервые в карьере выиграл "Тур де Франс"

Бельгиец Йеспер Филипсен, представляющий команду Alpecin-Deceuninck, в воскресенье стал победителем 21-го этапа престижной шоссейной велогонки "Тур де Франс", общий зачет выиграл датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Филипсен преодолел дистанцию 116 км за 2 часа 58 минут 32 секунды. Вторым финишировал представитель Нидерландов Дилан Груневеген из команды Team BikeExchange - Jayco, третьим - норвежец Александер Кристофф из Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux.

Общий зачет выиграл Вингегор, показав результат 79 часов 32 минуты 29 секунд. Второе место занял победитель двух предыдущих велогонок "Тур де Франс" словенец Тадей Погачар из команду UAE Team Emirates с отставанием 3 минуты 34 секунды. Тройку лучших замкнул британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers, отставший от лидера на 8 минут 13 секунд.