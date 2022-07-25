Глава регулятора ФРГ считает нереалистичной цель заполнить газохранилища на 95% к ноябрю

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер на фоне нынешней ситуации с поставками газа считает нереалистичной цель по достижению уровня заполненности газохранилищ в 90% или 95% к 1 ноября. Такое мнение он высказал в понедельник в ходе газового саммита в Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг), в котором он принял участие по видеосвязи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если останется так, что "Северный поток" будет задействован лишь на 40%, то в лучшем случае можно будет достичь 80-85% [заполненности]", - отметил Мюллер. При этом он напомнил, что в настоящее время уровень заполненности газохранилищ составляет 65,9%. В то же время глава регулятора ФРГ указал, что уровни во многих соседних странах ниже.

Цель правительства Германии и Федерального сетевого агентства заключается в том, чтобы сэкономить 20% газа, чтобы подготовиться к зиме. "На данный момент мы экономим около 14%. Мы не сможем обойтись зимой без дополнительных усилий", - подытожил Мюллер.

В свою очередь премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман ("зеленые") предупредил о расколе общества в случае нехватки газа зимой. "Если мы столкнемся с чрезвычайной ситуацией в области газоснабжения, центробежные силы будут большими. Больше, чем в случае с пандемией коронавируса, и эта проблема у нас еще есть", - сказал он. Поэтому в ближайшие несколько месяцев, по словам премьера германского региона, речь пойдет прежде всего о том, чтобы "не дать нам разойтись по основным пунктам".

Ранее правительство ФРГ обязало всех операторов в стране заполнять ПХГ постепенно: к 1 октября - до 80%, к 1 ноября - до 90%. Теперь, как сообщил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, решено повысить эту планку на пять процентных пунктов как для октября, так и для ноября. Глава Минэкономики также представил ряд мер, которые решено принять для экономии потребления газа. В частности, в ФРГ планируют не отапливать в зданиях общественного пользования коридоры, технические комнаты и помещения, которые не используются на постоянной основе. По его словам, также предусмотрены меры, которые позволят экономить отопление съемщикам и владельцам жилья.

Поставки газа по "Северному потоку" возобновились в 07:00 21 июля после окончания техобслуживания на газопроводе. Согласно данным компании Nord Stream AG, прокачка уже вышла на заявленные 40% от максимума. С середины июня "Северный поток" задействован лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от своей максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газовых турбин Siemens после ремонта в связи с санкциями Канады против РФ.

Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ все-таки решила вернуть отремонтированную турбину Siemens.